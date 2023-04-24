«Сбер» запустил отечественного конкурента нейросети ChatGPT под названием GigaChat Фото: Shutterstock

«Сбер» запустил в России отечественный аналог популярной иностранной нейросети ChatGPT, назвав её, с отсылкой на популярный мем, GigaChat. Многозадачная нейросеть изначально поддерживает мультимодальное взаимодействие, а также значительно лучше работает на русском языке, о чём пишет пресс-служба компании.

«Новая разработка «Сбера», которую мы сегодня представили, является прорывной для всей большой вселенной российских технологий. Более того, GigaChat уникален своей открытостью архитектуры, в то время как мировые аналоги нашей модели придерживаются курса Closed AI» - рассказал глава компании Герман Греф.

GigaChat способен решать широкий спектр задач, таких как: написание программного кода, общение с пользователем и ответы на разнообразные запросы, создание текста и изображений, посредством подключения к другой российской нейросети Kandinsky 2.1.

При этом новая нейросеть будет полностью открытой - ей смогут пользоваться все желающие, как для развлекательных, так и для научных и учебных целей. На время тестового запуска допуск к GigaChat будет доступен только в формате закрытых приглашений.

Ранее KP.RU сообщил о том, что «Сбер» презентовал обновлённую версию нейросети Kandinsky 2.1, значительно модернизировав её возможности.