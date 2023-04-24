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НовостиОбщество24 апреля 2023 13:12

«Сбер» запустил отечественного конкурента нейросети ChatGPT под названием GigaChat

В отличие от иностранной версии GigaChat лучше работает на русском языке
Сергей КУДРИН
«Сбер» запустил отечественного конкурента нейросети ChatGPT под названием GigaChat

«Сбер» запустил отечественного конкурента нейросети ChatGPT под названием GigaChat

Фото: Shutterstock

«Сбер» запустил в России отечественный аналог популярной иностранной нейросети ChatGPT, назвав её, с отсылкой на популярный мем, GigaChat. Многозадачная нейросеть изначально поддерживает мультимодальное взаимодействие, а также значительно лучше работает на русском языке, о чём пишет пресс-служба компании.

«Новая разработка «Сбера», которую мы сегодня представили, является прорывной для всей большой вселенной российских технологий. Более того, GigaChat уникален своей открытостью архитектуры, в то время как мировые аналоги нашей модели придерживаются курса Closed AI» - рассказал глава компании Герман Греф.

GigaChat способен решать широкий спектр задач, таких как: написание программного кода, общение с пользователем и ответы на разнообразные запросы, создание текста и изображений, посредством подключения к другой российской нейросети Kandinsky 2.1.

При этом новая нейросеть будет полностью открытой - ей смогут пользоваться все желающие, как для развлекательных, так и для научных и учебных целей. На время тестового запуска допуск к GigaChat будет доступен только в формате закрытых приглашений.

Ранее KP.RU сообщил о том, что «Сбер» презентовал обновлённую версию нейросети Kandinsky 2.1, значительно модернизировав её возможности.