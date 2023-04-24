Белый дом не планирует встреч американских чиновников с Лавровым Фото: REUTERS

Соединенные Штаты пока не могут сообщить о возможности проведения встреч американских чиновников с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который прибыл в Нью-Йорк.

«У меня нет информации о каких-то беседах с Лавровым, чтобы объявить о них сегодня», – заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.

Вместе с тем он отметил, что США не ищут возможности для общения с российской стороной по теме обмена задержанных в РФ американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. Это предложение остается на повестке дня, добавил представитель Белого дома.

Напомним, глава российского МИД прилетел в Нью-Йорк в ночь на 24 апреля. Дипломат будет председательствовать в заседании Совета безопасности ООН. Ранее США после долгой паузы выдали Лаврову визу для участия в Совбезе ООН, который пройдет 24-25 апреля. Посол России в Вашингтоне обвинил американцев в невыполнении международных обязательств.