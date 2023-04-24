Глава ВТБ Костин в ответ на вопрос о приватизации пошутил об отъезде Чубайса

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Глава ВТБ Андрей Костин отшутился на тему опасений россиян из-за приватизации. Он отметил, что Анатолий Чубайс, в 90-е годы идеолог и организатор самой масштабной в России программы передачи государственного имущества в частную собственность, уехал из страны.

"Чего вы боитесь? Чубайс уехал из страны, он был во всем виноват, а теперь проблем нет", - отшутился банкир в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Костина, целью приватизации не является распродажа "народного добра", поскольку сейчас уже другая страна и другое правительство.

"В те времена это совершенно была новая сфера, не было ни опыта, вообще ничего, поменялась общественно-политическая формация в стране. Был первый опыт, никто же не знал, как это делать, поэтому плохо или хорошо было сделано, сейчас я уверен, такое невозможно", - добавил Костин.

Также банкир отметил, что приватизация, которая может быть в разной форме, является формой государственно-частного партнерства (ГЧП).

Кроме того, Костин предложил не покупать активы тех компаний, которые собираются уходить из России, а брать их под свое управление. Таким образом страна продолжит получать с них прибыль