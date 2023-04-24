Politico: США готовится к критике в свой адрес в случае неудачного наступления Киева

США готовится к критике в свой адрес в случае неудачного наступления Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента США Джо Байдена готовится к критике в свой адрес, если наступление украинских войск будет неудачным. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники в Белом доме.

Издание отмечает, что в том случае, если наступление Украины не завершится успехом, власти США подвергнутся критике не только внутри страны. По мнению Politico, союзники Соединенных Штатов за рубежом также начнут говорить о том, что США не оправдали их ожиданий.

Поэтому, по информации издания, в Белом доме скрытно готовятся к неудаче Киева.

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что американские власти хотят быть уверенными в том, что украинское наступление будет успешным. Он отмечал, что дату и место его начала определит президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказывал о возможных сценариях наступления Вооруженных сил Украины. По его мнению, вероятной целью предстоящей атаки является Мелитополь, откуда для Киева откроется дорога к Азовскому морю.

Но такой план, по словам Коца, красив «только на бумаге». Отражая «разведки боем» украинских военных, российские солдаты показывают не только абсолютную готовность к любым, даже внезапным атакам, но и «азартное желание» отбивать их.