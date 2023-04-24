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НовостиПолитика24 апреля 2023 13:51

МИД Франции заявил об отсутствии запрета на выдачу виз россиянам

Визовый сбор сейчас составляет 80 евро
Сергей КУДРИН
МИД Франции заявил об отсутствии запрета на выдачу виз россиянам

МИД Франции заявил об отсутствии запрета на выдачу виз россиянам

Фото: "КП" Архив

Франция продолжает выдавать визы гражданам России, вне зависимости от политической обстановки, однако стоимость визового сбора выросла более чем в два раза. Об этом сообщает пресс-служба французского Министерства иностранных дел.

Как подчёркивают в МИД Франции, никакого запрета на выдачу виз россиянам у них нет. 12 сентября 2022 года вступила в силу приостановка упрощённого визового режима между Россией и странами Евросоюза, из-за чего значительно вырос визовый сбор - раньше с россиян брали 35 евро, а теперь 80.

Это решение также привело к тому, что во время оформления визы приходится собирать куда больше документов, появилась необходимость предоставлять дополнительные документальные доказательства, значительно ужесточились правила получения многократных разрешений на въезд во Францию и увеличилось время проверки документов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Франция ещё в 2022 году заявила, что не станет прекращать выдачу виз гражданам России.