МИД Франции заявил об отсутствии запрета на выдачу виз россиянам Фото: "КП" Архив

Франция продолжает выдавать визы гражданам России, вне зависимости от политической обстановки, однако стоимость визового сбора выросла более чем в два раза. Об этом сообщает пресс-служба французского Министерства иностранных дел.

Как подчёркивают в МИД Франции, никакого запрета на выдачу виз россиянам у них нет. 12 сентября 2022 года вступила в силу приостановка упрощённого визового режима между Россией и странами Евросоюза, из-за чего значительно вырос визовый сбор - раньше с россиян брали 35 евро, а теперь 80.

Это решение также привело к тому, что во время оформления визы приходится собирать куда больше документов, появилась необходимость предоставлять дополнительные документальные доказательства, значительно ужесточились правила получения многократных разрешений на въезд во Францию и увеличилось время проверки документов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Франция ещё в 2022 году заявила, что не станет прекращать выдачу виз гражданам России.