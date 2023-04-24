Концерн Henkel рассчитывает на выкуп проданных активов в России

Концерн Henkel рассчитывает на выкуп продранных активов в России Фото: EAST NEWS

Производитель бытовой и промышленной химии концерн Henkel AG рассчитывает на выкуп проданных в России активов, сообщил финансовый директор компании Марко Свобода.

«Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса», – сказал он в ходе встречи акционеров.

По словам Свободы, обратный выкуп активов был включен в один из пунктов соглашения о продаже российского бизнеса.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Henkel подписал соглашение о продаже своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов. Решение о продаже своего бизнеса в России концерн принял еще в апреле прошлого года.

Новыми владельцами бизнеса станут компании Augment Investments, Elbrus Services и Kismet Capital Group. Сумма сделки составила 54 миллиарда рублей. Все необходимые согласования со стороны государственных органов уже получены, сделку закроют в ближайшее время.