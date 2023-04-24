Зеленский назначил десять кураторов штурмовых бригад для наступления Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назначил десять кураторов контрнаступления, которые будут отвечать за вооружение и оснащение штурмовых бригад войск страны. Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным издания, в апреле в Киеве прошло закрытое совещание с 10 и более кандидатами на роль "кураторов контрнаступления". На встрече глава Офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, что для каждого приглашенного есть большая задача от президента. имена присутствующих не разглашаются.

Каждому раздали списки с перечисленными нуждами подшефных подразделений. Кураторы отвечают за быстрое формирование бригад, пишет издание.

Несколько дней назад Зеленский запретил связанные с РФ и СССР географические названия. Он подписал соответствующий закон.

Также стало известно, что в мае 2023 года украинский президент хочет посетить ФРГ впервые с момента начала спецоперации. Его намерение прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.