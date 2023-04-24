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НовостиПолитика24 апреля 2023 14:48

Зеленский назначил десять кураторов штурмовых бригад для наступления

Они должны будут оперативно формировать списки бригад
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Зеленский назначил десять кураторов штурмовых бригад для наступления

Зеленский назначил десять кураторов штурмовых бригад для наступления

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назначил десять кураторов контрнаступления, которые будут отвечать за вооружение и оснащение штурмовых бригад войск страны. Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным издания, в апреле в Киеве прошло закрытое совещание с 10 и более кандидатами на роль "кураторов контрнаступления". На встрече глава Офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, что для каждого приглашенного есть большая задача от президента. имена присутствующих не разглашаются.

Каждому раздали списки с перечисленными нуждами подшефных подразделений. Кураторы отвечают за быстрое формирование бригад, пишет издание.

Несколько дней назад Зеленский запретил связанные с РФ и СССР географические названия. Он подписал соответствующий закон.

Также стало известно, что в мае 2023 года украинский президент хочет посетить ФРГ впервые с момента начала спецоперации. Его намерение прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.