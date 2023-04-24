Посольство Китая во Франции назвало личным мнением слова своего дипломата о странах бывшего СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление посла Китая во Франции Лу Шае о принадлежности Крыма и статусе стран бывшего СССР являются личным мнением, объяснили в посольстве КНР в Париже.

«Высказывания посла Лу Шае по украинскому вопросу были не политическим заявлением, а выражением личных взглядов во время теледебатов. Они не должны подвергаться чрезмерному толкованию», – говорится в распространенном заявлении диппредставительства.

Как отметили в посольстве, позиция Пекина по этим вопросам не изменилась. Китай готов продолжать работать с международным сообществом, чтобы приблизить урегулирование украинского конфликта, добавили в дипмиссии.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лу Шае поставил под сомнение суверенность постсоветских стран и заявил, что Крым был изначально российским. Это вызвало бурю недогодования в странах Балтии. Например, МИД Эстонии вызвал посла КНР в Таллине, желая получить разъяснения и вручить ноту.