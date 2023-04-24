Андрей Никитин: Комиссия госсовета по социальной политике поддерживает введение единого стандарта мер поддержки для участников СВО

Фото: Пресс-служба губернатора Новгородской области

24 апреля глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак представил Владимиру Путину доклад рабочей группы с предложениями, касающимися вопросов СВО и социального обеспечения бойцов и членов их семей. В первую очередь, речь идет о выравнивании условий поддержки всех участников спецоперации.

Глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил в Телеграм, что полностью поддерживает предложение рабочей группы по вопросам СВО.

«Вопрос достаточности мер мы неоднократно неоднократно обсуждали с регионами в рамках комиссии Госсовета по социальной политике, - напомнил Андрей Никитин. - В комиссии создана отдельная рабочая группа, которая занимается координацией вопросов возвращения участников СВО и сопровождения их и их семей на всех этапах жизненного пути. Мы оцениваем необходимость и достаточность принимаемых решений в регионах по сопровождению такой категории граждан».

Политик убежден, что «такая единая линейка мер» нужна, но при этом встает вопрос помощи регионам с небольшими финансовыми возможностями. Возможно, для этого им необходимо предоставить поддержку.

«Возможным инструментом могут стать дотации из федерального бюджета на поддержку мер по сбалансированности бюджетов или целевые федеральные субсидии на данные мероприятия на условиях софинансирования. По крайней мере, мы такие предложения от регионов слышим», - резюмировал Андрей Никитин.