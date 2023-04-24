ФСБ задержала двух белгородцев, купивших автоматы Калашникова у российских военных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Белгородской области, которые пытались продать автоматы Калашникова, купленные у российских военных.

Как сообщается на сайте ведомства, при задержании у них были изъяты два исправных автомата Калашникова «АК-74М» и 387 патронов калибра 5,45х39. Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт оружия»), им грозит до восьми лет лишения свободы.

По информации РИА Новости, автоматы были приобретены у военных на приграничных территориях России. В настоящее время злоумышленников отправили под домашний арест.

Напомним, ранее ФСБ задержала сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), планировавшего принять участие в боевых действиях на стороне Украины, а также призывавшего своих коллег к нему присоединиться. Задержанному, который подпадает под статью о «Публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», грозит до 18 лет тюремного заключения.