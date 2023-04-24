Sky News: США вынудят Зеленского уступить России территории летом 2023 года Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский должен будет принять факт потери территорий, поскольку контрнаступление ВСУ закончится провалом, считает британский военный эксперт Шон Белл. Об этом сообщается в статье для Sky News.

По словам Белла, наиболее сложная задача для Зеленского - смириться с тем, что территории придется отступить.

Аналитик отметил, что дипломаты США пытаются уговорить главу Украины пойти на этот шаг, чтобы появилась возможность для заключения мирного соглашения. Кроме того, Белл считает, что у ВСУ попросту не хватит сил для удержания и захвата позиций. Наступление не только уменьшит их запасы, но и сделает их крайне уязвимыми.

Между тем, издание Financial Times сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский очень опасается провала запланированного весеннего контрнаступления ВСУ из-за недостатка военных.