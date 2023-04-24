Что произошло за день: главные события 24 апреля 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил о том, что использование национальных валют для РФ сегодня в приоритете. По словам министра, доллар стал представлять большую опасность. Будущее финансовых расчётов за национальными валютами дружественных стран, не поддерживающих антироссийскую политику США.

Тем временем в Севастополе сегодня прогремели взрывы - Министерство обороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать базу Черноморского флота, для чего применялись беспилотные катера. На подходе к бухте все три катера были уничтожены, пострадавших в результате нападения не было.

Если нападение на Севастополь хоть и провалилось, но состоялось, то 24 апреля стало известно и о неслучившихся атаках ВСУ. Газета The Washington Post, ссылаясь на утёкшие в сеть секретные документы Пентагона, сообщила о планах киевских неонацистов нанести удары по Москве и Новороссийску, накануне 24 февраля 2023 года.

Российские же удары своих целей достигают - Минобороны РФ сообщило сегодня о применении ракетного комплекса «Искандер» по складу вооружения ВСУ. В результате погибли до 60 наёмников так называемого «Грузинского легиона», которые были причастны к истязаниям российских военнопленных.

Также стало известно о последствиях ещё одной неудачной операции ВСУ - самовольной попытки одного из военнослужащих угнать самолёт Воздушно-космических сил РФ. В результате украинский боец допустил утечку данных, и теперь задержан киевскими спецслужбами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что современные амбиции Вашингтона находят для себя множество врагов, и не только в лице России и её союзников. Например, ООН и её Устав прямо угрожают той агрессивной гегемонии, которую США пытаются выстроить в мире.

В то же время из-за океана снова доносятся опасения Вашингтона. Согласно данным военного эксперта Шона Белла, США заранее предрекают контрнаступлению ВСУ полный провал, и готовят Зеленского к неизбежности потери территорий.