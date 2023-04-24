В России объяснили трудности Евросоюза с согласованием новых санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди европейских политиков наблюдаются сложности в попытках договориться о новых антироссийских санкциях. О причинах, которые могут мешать Евросоюзу рассказал в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Разногласия связаны с тем, что европейские страны чувствуют все больше политических рисков, а также жители их стран начали больше страдать от действий политиков.

Экономист Александр Дудчак в беседе с «360» объяснил, что власти Южной Кореи ввели санкции против России «прогнувшись» под давлением Вашингтона. При этом все ограничения они вводят в ущерб себе, а РФ отлично справляется со всеми ограничениями благодаря параллельному импорту.

При этом министр финансов Антон Силуанов заявил, что Евросоюз уже исчерпал все возможности по введенным антироссийским санкциям и призывает их «заниматься своим делом» а не вести счет количества ограничений. Об этом поведали на портале «ФАН».