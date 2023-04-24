Песков предупредил, что Запад никогда не ослабит давление на Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Страны Запада никогда не ослабят давление на Россию и продолжать вводить против нее новые санкции, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если санкции по отношению к России будут сняты, на их место введут новые. Их может стать меньше по числу, но замысел и устремление коллективного Запада, особенно США и Британии, по подавлению России никуда не денется. Давление на Россию не сократится», – заявил пресс-секретарь президента РФ на марафоне «Знание».

Как отметил Песков, санкции в отношении РФ нельзя назвать преградой для развития и строительства «прекрасной Россию», которую молодое поколение сможет «самой удобной страной для жизни».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России заявлял, что Запад объявил РФ настоящую санкционную войну, но экономику страны авторам санкций разрушить не удалось. По словам российского лидера, Москва принимает все необходимые меры, чтобы суверенитет РФ во всех сферах, в том числе экономике, продолжал укрепляться.