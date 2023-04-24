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НовостиПолитика24 апреля 2023 15:23

Песков заявил, что гордится участвовавшим в спецоперации сыном

Решение сына для него стало неожиданностью
Екатерина КОСОБОКОВА
Песков заявил, что гордится участвовавшим в спецоперации сыном

Песков заявил, что гордится участвовавшим в спецоперации сыном

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 24 апреля, признался, что решение его 33-летнего сына Николая принять участие в специальной военной операции стало для него неожиданностью, но он гордится своим ребенком.

«Он принял решение, и я с уважением к этому отнесся. Для меня это было неожиданное решение, тем не менее, я им горжусь», - заявил Песков.

Он добавил, что как любой отец переживал, пока сын был в зоне СВО.

«Мы с ним серьезно говорили, но он уже взрослый мужик. У него такая судьба нелегкая была», - отметил Песков.

Ранее Песков подтвердил, что его сын проходил службу в зоне СВО.

Напомним, в интервью KP.RU Николай Песков впервые рассказал о том, как участвовал в специальной военной операции. В частности, он пояснил, что принял такое решение, так как обязан был исполнить свой долг.

Сын пресс-секретаря президента России Владимира Путина также рассказал, что в части, где он служил, он был принят хорошо, но добавил, что никто не знал, что он сын Дмитрия Пескова. Сослуживцы общались не по именам и фамилиям, а по позывным, пояснил Николай Песков.