Песков заявил, что гордится участвовавшим в спецоперации сыном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 24 апреля, признался, что решение его 33-летнего сына Николая принять участие в специальной военной операции стало для него неожиданностью, но он гордится своим ребенком.

«Он принял решение, и я с уважением к этому отнесся. Для меня это было неожиданное решение, тем не менее, я им горжусь», - заявил Песков.

Он добавил, что как любой отец переживал, пока сын был в зоне СВО.

«Мы с ним серьезно говорили, но он уже взрослый мужик. У него такая судьба нелегкая была», - отметил Песков.

Ранее Песков подтвердил, что его сын проходил службу в зоне СВО.

Напомним, в интервью KP.RU Николай Песков впервые рассказал о том, как участвовал в специальной военной операции. В частности, он пояснил, что принял такое решение, так как обязан был исполнить свой долг.

Сын пресс-секретаря президента России Владимира Путина также рассказал, что в части, где он служил, он был принят хорошо, но добавил, что никто не знал, что он сын Дмитрия Пескова. Сослуживцы общались не по именам и фамилиям, а по позывным, пояснил Николай Песков.