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НовостиОбщество24 апреля 2023 15:27

В Банке России предложили упростить комплексную реструктуризацию нескольких кредитов в разных банках

Теперь оказавшимся в сложных жизненных ситуациях заемщикам станет проще закрывать долги
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В Банке России предложили упростить комплексную реструктуризацию нескольких кредитов в разных банках

В Банке России предложили упростить комплексную реструктуризацию нескольких кредитов в разных банках

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Центробанке предложили банкам ввести механизм взаимодействия для разрешения ситуаций с должниками, столкнувшимися со сложностями. С помощью такого механизма заемщики смогут реструктурировать одновременно несколько кредитов в разных организациях. Об этом сообщает регулятор.

Заемщик, который столкнулся с потерей работы, длительной болезнью и другими сложностями сможет обратиться в один из банков и подать заявление о комплексном урегулировании задолженности. В пресс-релизе регулятора говорится, что заемщик часто имеет потребительский кредит в одном банке, а ипотеку в другом. Кредиторы могут не знать друг о друге или не могут договориться о временном совместном снижении платежей. Тогда один из банков взыскивает задолженность в судебном порядке, а заёмщик может потерять жилье и стать банкротом.

С помощью нового стандарта проблему можно будет решить на приемлемых для всех сторон условиях.

"В заявлении о комплексном урегулировании долга гражданин должен указать другие банки, которые выдали ему кредиты. Они смогут или самостоятельно взаимодействовать друг с другом в рамках стандарта или назначить один из банков оператором, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика", - сообщает регулятор.

Помимо этого в ЦБ РФ составили список рекомендаций для отечественных банков и коллекторских бюро по комплексной работе в отношении взыскания долгов с россиян. Такую информацию предоставил глава управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков.