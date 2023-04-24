К проектированию новой дороги в Мурино Ленинградской области привлекли общественников и экспертов

«Ленавтодор» пригласил экспертов войти в рабочую группу для проработки предложений об улучшении дорожной ситуации в Мурино. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Ленинградская область построит новую дорогу для того, чтобы разгрузить выезд из западного Мурино и развязку с кольцевой автодорогой Петербурга. Этот проект очень важен для города и для региона в целом. Какой будет новая трасса, обсудили участники рабочей группы, в которую вошли представители науки, общественники и строители. Первая встреча группы прошла в понедельник, 24 апреля в дорожном комитете Ленинградской области. Эксперты рассмотрели предложения жителей Мурина о новой дороге и высказали свое мнение.

«При строительстве любого крупного объекта важно понимать баланс мнений. Именно поэтому область пригласила экспертов и уже приступила к анализу поступивших предложений жителей», - рассказал глава дорожного комитета региона Денис Седов.

Эксперты подчеркнули важность проекта для развития всей западной части города. За два последних года потоки транспорта в этом районе целиком переключились на развязку с Кольцевой автодорогой Санкт-Петербурга. По сути, сейчас из Мурино есть только один выезд — в сторону Охтинской аллеи. В часы пик он максимально загружен и не справляется с потоком транспорта. Образуются пробки, серьезно тормозящие проезд. Новая дорога станет альтернативным выездом из Мурино, водители будут двигаться в сторону Ручьевского проспекта. Трасса поможет убрать пробки на Охтинской аллее и улице Шувалова, облегчит выезд жителям недавно построенных жилых кварталов и разгрузит развязку с КАД.

На прошлой неделе власти Ленинградской области подписали контракт на строительство новой дороги. В течение трех месяцев, пока идет разработка документации под стройку, рабочая группа «Ленавтодора» будет изучать предложения жителей Мурино о том, какой должна стать будущая трасса. В основном пожелания ленинградцев касаются увеличения количества пешеходных переходов, левых поворотов и схем движения транспорта. Следующая встреча рабочей группы пройдет уже на строительной площадке.