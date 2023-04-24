Владимир Путин выступит с речью на параде Победы 9 мая в Москве Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как заявил представитель Кремля, в этом году иностранных лидеров не приглашали на парад Победы. В 2023 году отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, дата не круглая, поэтому специальные приглашения не высылались.

Песков также добавил, что накануне 9 мая в РФ с визитом прибудет лидер Киргизии. Он и останется на памятные мероприятия.

Кроме того, политик сообщил, что пока рано говорить о возможной отмене воздушной части Парада Победы 9 мая. Некоторые СМИ активно публиковали информацию об отмене воздушной части. При этом сам Парад состоится, сейчас к нему идет активная подготовка.