Геофизик Анисимов рассказал о последствиях магнитной бури на электроснабжение и связь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменения магнитного поля, которые стали следствием проходящей сейчас магнитной бури, могут привести к появлению индуцированных токов в электропроводящих системах, которые могут вызывать нарушения в работе системе электроснабжения и связи. Об этом рассказали на портале «Газета.Ru» со слов геофизика Сергея Анисимова.

При этом если системы работают исправно, то никаких проблем быть не должно, поскольку ученые постоянно следят за состоянием магнитного поля и учитывают все изменения.

Ученый Анатолий Петрукович в беседе с RT назвал текущую магнитную бурю довольно сильной, но совершенно не уникальной. Он также отметил, что раз в 11 лет постоянно наблюдается повышенная солнечная активность и поэтому магнитных бурь будет все больше и больше.

На портале ОТР рассказали, что ученые Института прикладной физики уже повысили класс возмущенности до предпоследнего из-за магнитной бури, которая вызвана вспышками на солнце. Также из-за этого в центральной части планеты люди могут наблюдать северное сияние.