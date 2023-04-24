Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 апреля 2023 15:55

Французский политик Филиппо обвинил США в препятствовании мирным переговорам по Украине

Вашингтон хочет тотальной войны, предупредил лидер движения «Патриоты»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Фото: EAST NEWS

Соединенные Штаты препятствуют мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, намереваясь ввергнуть мир в новую войну, считает лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«В окружении Байдена считают, что Украина полностью провалит контрнаступление, и опасаются, что это подтолкнет Европу к требованию мирных переговоров. Эти американские ястребы хотят тотальной войны. Давайте перестанем следовать за ними», – написал политик в своем Twitter.

Как писал сайт KP.RU, ранее Филиппо заявлял, что Соединенным Штатам просто необходим конфликт глобального масштаба, который даст возможность уничтожить Европу и упрочить ведущую роль доллара в мире. Кроме того, политик призвал Францию выйти из союза с Вашингтоном, поскольку выстроенный им международный блок терпит крах на фоне сближения Бразилии, Китая, России, Индии и других стран в борьбе против США.