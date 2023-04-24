Ученый Анисимов предсказал повторение полярного сияния в Москве в ночь на 25 апреля Фото: Катя Пичугина

В ночь на 25 апреля жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут снова увидеть полярное сияние, а магнитная буря, которая и дарит такое необычайно красивое природное явление, находится в фазе восстановления. Об этом рассказали на портале NEWS.ru со слов доктора физико-математических наук Сергея Анисимова.

Он отметил, что вечером 23 апреля магнитная буря была с внезапным началом, а полярное сияние стало ее следствием.

Сейчас, глядя на развитие магнитной бури, стало понятно, что она в фазе восстановления, но с высокой вероятностью ночью снова появится полярное сияние, которому может помешать только облачная погода.

Ранее KP.RU рассказывал, что текущая магнитная буря может вызвать определенные неполадки в работе сети электроснабжения, а также связи. Отмечается, что если система или прибор работает исправно, то его работе ничего не помешает, поскольку ученые всегда следят за состоянием магнитного поля.