СМИ: Самолет авиакомпании Flydubai загорелся при взлете в аэропорту Катманду

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Пассажирский самолет авиакомпании Flydubai загорелся во время взлета в аэропорту Катманду.

Как передает агентство Asian News International в своем Twitter, экипаж лайнера пытается совершить посадку, в аэропорту уже находятся пожарные машины.

Тем временем управление гражданской авиации Непала опровергло информацию о ЧП в аэропорту Катманду. Как сообщается в Twitter ведомства, самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai из Катманду в Дубай выполняется в обычном режиме и направляется в пункт назначения в соответствии с планом полета. Аэропорт Катманду работает в обычном режиме, говорится в сообщении.

Напомним, в январе этого года разбился пассажирский самолет АТR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Катманду в город Покхара. Он не долетел до аэропорта назначения всего пару километров. На борту находилось 72 человека – 68 пассажиров и четверо членов экипажа.