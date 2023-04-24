Экономист Григорьев уверен, что ЦБ не допустит скачка ключевой ставки Фото: Shutterstock

Опираясь на опыт во время пандемии коронавируса, когда было довольно длительное снижение ключевой ставки, поэтому Центральный банк не меняют свою позицию в этом вопросе и не допустит никаких резких скачков. Об этом рассказывает «Лента.ру» со слов финансового эксперта Владимира Григорьева.

Также специалист отметил, что российская экономика за последние годы научилась прекрасно справляться с различными стрессовыми ситуациями.

По словам экономиста, инфляционные ожидания должны иметь меньшую роль, чем возможное насыщение экономики деньгами. Поэтому Центральный банк будет максимально осторожен и повышения или снижения маловероятны на данный момент.

Ранее стало известно, что Сбербанк повысил ставку по вкладам в юанях до 3,35% годовых. Минимальная сумма такого вклада — 10 тысяч рублей, а максимальная не ограничена. Об этом рассказали на сайте RT.