Украина получила от США такое же предупреждение, как Афганистан перед уходом американских войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США предупредили Украину об опасности излишних военных амбиций, так же, как Афганистан перед выводом американских войск, сообщает газета Politico.

По информации издания, «официальные лица США проинформировали Украину об опасностях завышенных амбиций и растягивания ее войск в тонкую линию». Как отмечается в сообщении, аналогичное предупреждение получал от Джо Байдена бывший президент Афганистана Ашраф Гани, «когда «Талибан»* продвигался по стране во время вывода американских войск в 2021 году».

Вместе с тем в Вашингтоне признали, что Киев вряд ли откажется от своих намерений, говорится в публикации.

Как писал сайт KP.RU, США вывели свои войска из Афганистана летом 2021 года. Боевики «Талибана»* после этого захватили власть по всей стране, подняв свой флаг над президентским дворцомв Кабуле.

Напомним, ранее Вашингтон предупредил Киев, что поддержка США не бесконечна.

*Запрещенная в России террористическая организация