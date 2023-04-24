Аэропорт Внуково работает в штатном режиме Фото: Алина НИЗАМОВА

Аэропорт Внуково вечером в понедельник, 24 апреля, работает в штатном режиме. Об этом заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Как уточнили представители аэропорта, воздушное пространство над Внуково, на данный момент открыто.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что над аэропортом временно закрыли воздушное пространство. Причиной этому называют якобы информацию о замеченном неподалеку беспилотнике.

В тот же день, 24 апреля, на окраине Богородского округа в Подмосковье нашли упавший стокилограммовый беспилотник, боеприпасов при нем не было. Его обнаружили в лесополосе возле садового товарищества. Сейчас проводятся экспертизы, которые позволят выяснить место, откуда его запустили.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат обнаружили в Приморском районе города Мариуполь. Коптер упал в частном секторе. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.