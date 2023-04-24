Журналиста Кеппеля из Швейцарии поразила текущая обстановка в Москве

Журналиста Кеппеля из Швейцари поразила текущая обстановка в Москве Фото: Оксана ЗУЙКО

Журналист из Швецарии и владелец местной газеты Weltwoche Роджер Кеппель поделился своими впечатлениями о столице России во время путешествия по Москве. По его словам, уровень жизни здесь не уступает Европе.

По его словам, впечатление от российской столицы "интересное". В центре города много ресторанов, кафе, полных посетителей.

"Здесь есть все, что захочется, так что здесь нет никаких разговоров о том, что Россия находится на дне. Мне рассказали, что все западные товары доступны, никакого дефицита нет, инфляция составляет что-то около 2,5-3%, так что экономика находится в таком надежном состоянии", — пояснил Кеппель.

При этом Кеппель подчеркнул, что многое в Москве отражает общий разворот с Запада на Восток. По-настоящему удивило иностранца качество связи в российской столице.

К слову, Москва и область способны удивить и коренных жителей. Так и произошло в ночь на 24 апреля - небо полыхало яркими красками. Кадры северного сияния в Подмосковье публиковал сайт KP.RU.