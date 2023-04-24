Экс-советник Кучмы Соскин предсказал Украине потерю Славянска и Краматорска после падения Артемовска

Украине предсказали потерю Славянска и Краматорска после падения Артемовска Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины рискуют утратить контроль над Славянском и Краматорском после взятия Артемовска российскими силами, считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Сдавать Бахмут нельзя, потому что следующими целями становятся Славянск, Краматорск. Это два достаточно больших города», – заявил политолог на своем YouTube-канале.

После этого Украина может полностью потерять Донецкую область, что грозит серьезными последствиями, предупредил Соскин.

Напомним, ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют уже почти 90% территории Артемовска.

За последнюю российские сумели значительно продвинуться в Артемовске, преодолев психологический оборонительный рубеж, который проходил по железной дороге. Подразделения взяли железнодорожный вокзал и пошли дальше, тесня ВСУ к границам города. Сайт KP.RU писал, сколько территории Артемовска уже под контролем России.