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НовостиОбщество24 апреля 2023 18:21

Минпросвещения России представило учебник по истории с разделом про спецоперацию для 11 классов

В нем упоминается о причинах начала СВО и санкциях Запада против РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В России представили учебник по истории с разделом про спецоперацию для 11 классов

В России представили учебник по истории с разделом про спецоперацию для 11 классов

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В России представили учебник по истории с разделом про специальную военную операцию для учащихся 11 классов. Его презентовали на марафоне «Знание» министр просвещения РФ Сергей Кравцов и начальник департамента управления президента по общественным проектам Владислав Кононов.

«Специальная военная операция вызвала у населения страны стремление оказать помощь и поддержку ее участникам. Во всех субъектах РФ развернулось массовое волонтерское движение», – говорится на страницах учебника.

В учебнике упоминается о санкциях стран Запада в отношении России, создании фонда поддержки участников спецоперации и их семей, а также о причинах начала СВО, которые включены в задания.

Ранее Кравцов говорил, что новый учебник истории раскроет все причины начала спецоперации на Украине.

Как писал сайт KP.RU, задания, связанные со специальной военной операцией на Украине, включат в единый государственный экзамен по истории.