В Госдуме назвали возможные сроки введения четырехдневной рабочей недели в России Фото: Владимир МАЗЕНКО

Речь о том, чтобы в России ввести четырехдневную рабочую неделю ведется давно, но пока возможности нет. Тем не менее, депутаты Госдумы готовы пересмотреть рабочий график и изменить прописанные в Трудовом кодексе условия. Вместе пятидневки будет 4 рабочих дня, но говорить об этом парламентарии согласны только после окончания специальной военной операции.

- В сегодняшней ситуации в России такого сделать нельзя. После победы в специальной военной операции такую систему можно рассмотреть. Сейчас, наоборот, нужно мобилизоваться, - сказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат Максим Иванов.

Помимо того, что переход требует серьезных финансовых ресурсов, нужно учесть интересы тех предприятий, где трудятся по специальному графику. Например, организации, где работают в три смены: работники получают один выходной, через каждые три дня.

Парламентарий подчеркнул, что пока идет СВО, нецелесообразно вводить новые правила.

Ранее, в Казахстане президент подписал документ, который вводит четырехдневную рабочую неделю с 1 июля.