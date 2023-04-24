Песков заявил, что экономика России под санкциями будет развиваться темпами Франции Фото: REUTERS

Россия, несмотря на санкции со стороны Запада, будет развиваться темпами, аналогичными темпам Франции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«МВФ, который вряд ли можно заподозрить в излишних симпатиях к нашей стране, по 2023 году прогнозирует рост в 0,7%. Здесь очень важно сопоставить, что такой же прогноз на 2023 год по росту ВВП он дает для Франции. То есть Россия, которая несет на своих плечах беспрецедентный груз санкций, будет развиваться такими же темпами, как Франция», – сказал он на марафоне «Знание».

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз по росту экономики России в этом году. Согласно докладу, валовой внутренний продукт РФ вырастет в 2023 на 0,7%. В январе МВФ прогнозировал рост в 0,3%.

Как писал сайт KP.RU, в ходе выступления на марафоне «Знание» Песков развенчал ложь Запада о двойниках Владимира Путина и рассказал, что гордится сыном, пошедшим в зону СВО.