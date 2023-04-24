Песков исключил продолжение зерновой сделки без выполнения ее условий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зерновая сделка не может быть продлена, если не будут выполняться ее условия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий», – сказал пресс-секретарь президента России в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее страны «Большой семерки» (G7) поддержали продление и расширение зерновой сделки, а также заявили о готовности оказать поддержку Украине в восстановлении объектов сельскохозяйственной инфраструктуры.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года зерновая сделка была продлена на 60 дней, также был подтвержден ее пакетный характер. По словам заместителя главы МИД России Александра Грушко, Москва продолжит добиваться снятия всех препятствий для поставок российской сельхозпродукции на мировые рынки. В Кремле назвали продление зерновой сделки жестом доброй воли Москвы.