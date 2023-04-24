Район посольства России в Вашингтоне оцеплен из-за двух подозрительных чемоданов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Район посольства России в Соединенных Штатах оцеплен секретной службой США из-за двух подозрительных чемоданов, оставленных рядом с дипломатическим представительством.

Как передает ТАСС со ссылкой на дипмиссию, в 12:43 по местному времени (19:43 мск) неизвестная женщина азиатской наружности принесла два чемодана к зданию посольства, постояла около восьми минут и ушла.

Представителями диппредставительства была вызвана Секретная служба США, которой передали записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших внешность женщины. В настоящее время на месте обнаружения чемоданов работают взрывотехники, добавили в посольстве.

Напомним, в начале января этого года посольство России в Латвии вызвало полицию из-за подозрительной посылки с веществом.

В мае 2022 в Берлине была предотвращена попытка теракта против журналистов из России. В доме, где проживали журналисты и их семьи, был обнаружен подозрительный предмет. На место прибыли саперы, которые сообщили, что в нише дома могло быть заложено самодельное взрывное устройство.