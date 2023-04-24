Глава МИД Лавров поддержал идею ухода ООН из Нью-Йорка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал идею о возможном уходе ООН из Нью-Йорка, где в настоящее время находится штаб-квартира организации.

«Я думаю, это было бы хорошо», - прокомментировал Сергей Лавров вопрос журналистов, подходящее ли сейчас время для ухода ООН из Нью-Йорка.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 24 апреля глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Мария Захарова сообщила, что завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН.

США после продолжительной паузы выдали визу главе МИД России Сергею Лаврову для участия в Совбезе ООН 24-25 апреля.

При этом журналистам, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова для участия в работе Совбеза ООН не выдали визы США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это манипулированием свободой слова и правами журналистов.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что поведение США в ситуации с невыдачей виз некоторым членам делегации России и сопровождающим журналистам возмутительна и показывает двойные стандарты Вашингтона.