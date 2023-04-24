CNN неожиданно уволил после 17 лет работы популярного ведущего Дона Лемона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из наиболее популярных ведущих CNN Дон Лемон сообщил в соцсети, что телекомпания неожиданно уволила его после 17 лет работы.

«Мой агент сегодня утром проинформировал меня, что меня уволили с CNN. Я оглушен», - написал Лемон.

Ведущий подчеркнул, что «после 17 лет работы на CNN я бы ожидал, что у кого-то в руководстве хватит порядочности, чтобы мне прямо об этом сообщить».

Издание New York Post отмечало, что у Лемона не сложились отношения с партнершей по утреннему эфиру, экс-корреспонденткой белодомовского пула Кейтлин Коллинс, которой, как считается, благоволит руководство телеканала.

Как писал сайт KP.RU, также сегодня стало известно, что телеведущий Такер Карлсон покинул телеканала Fox News. 21 апреля вышла последняя передача с участием Карлсона.

Отмечалось, что решение об уходе ведущего было обоюдным. Пока передачу вечернего прайма будет вести временный телеведущий.

Напомним, Такер Карлсон неоднократно выступал с критикой действующего президента США Джо Байдена

Так, в начале марта Карлсон заявил, что Джо Байден теряет способность воспроизводить речь. По его словам, у политика недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.