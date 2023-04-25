Минобороны РФ: Киев использовал зерновой гумкоридор для атак на Крым 23 марта и 24 апреля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев 23 марта и 24 апреля использовал зерновой гумкоридор для атак на пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма, об этом заявили в Минобороны России.

«Безэкипажные катера, атаковавшие Севастополь и Крым в марте и апреле, запустили из акватории Одессы, определенной для реализации зерновой сделки», - подчеркнули в ведомстве.

Отмечено, что катера были развернуты в районе гумкоридора, задействованного для вывоза сельхозпродукции с Украины.

«Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая», - указали в Минобороны России.

Как писал сайт KP.RU, 14 марта заместитель главы МИД России Грушко сообщил, что зерновая сделка была продлена на 60 дней, то есть до 18 мая, а также подтвердил ее пакетный характер.

Сегодня, 24 апреля, глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция считает необходимым продлить зерновую сделку в мае, это реально сделать при удовлетворении требований России.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 24 апреля два дрона пытались атаковать Севастополь. Он отметил, что один дрон уничтожили, а второй взорвался сам.

Развожаев подчеркнул, что все это произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты не повреждены.