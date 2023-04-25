Генсек ООН передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерреш передал главе МИД России Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки.

«Генеральный секретарь рассказал о тех усилиях, которые он предпринимает, чтобы российскую часть этой сделки максимально продвинуть. Пока прогресс, прямо скажем, не очень сильно заметен», - сообщил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что он (Гуттереш — прим.) передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше.

«Конечно, это письмо требует изучения», - заявил глава российской дипломатии.

Как писал сайт KP.RU, 14 марта стало известно, что зерновая сделка была продлена на 60 дней, а также подтвержден ее пакетный характер.

Замминистра Грушко уточнял, что Россия продолжит добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки, а переговоры по «зерновой сделке» продолжаются.

24 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не может быть продлена, если не будут выполняться ее условия.

Киев 23 марта и 24 апреля использовал зерновой гумкоридор для атак на пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма, об этом заявили в Минобороны России.

Ведомство указало, что террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая.