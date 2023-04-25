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НовостиПолитика24 апреля 2023 21:42

Генсек ООН передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке

Письмо требует изучения, но прогресс не сильно заметен, пояснил Лавров
Сергей ГАПЧУК
Генсек ООН передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке

Генсек ООН передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке

Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерреш передал главе МИД России Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки.

«Генеральный секретарь рассказал о тех усилиях, которые он предпринимает, чтобы российскую часть этой сделки максимально продвинуть. Пока прогресс, прямо скажем, не очень сильно заметен», - сообщил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что он (Гуттереш — прим.) передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше.

«Конечно, это письмо требует изучения», - заявил глава российской дипломатии.

Как писал сайт KP.RU, 14 марта стало известно, что зерновая сделка была продлена на 60 дней, а также подтвержден ее пакетный характер.

Замминистра Грушко уточнял, что Россия продолжит добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки, а переговоры по «зерновой сделке» продолжаются.

24 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не может быть продлена, если не будут выполняться ее условия.

Киев 23 марта и 24 апреля использовал зерновой гумкоридор для атак на пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма, об этом заявили в Минобороны России.

Ведомство указало, что террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая.