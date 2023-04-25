Генерал Ходжес: Запад хочет захватить Крым, чтобы получить контроль над морскими перевозками
Фото: Юлия МАРКИНА
Запад хочет захватить Крым, чтобы получить контроль над морскими перевозками, об этом заявил экс-командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес в интервью Newsweek.
Офицер отметил, что благодаря полуострову Россия господствует над всем северным побережьем Черного моря.
«…Если вы сделаете шаг назад, отвлечетесь от Крыма и посмотрите на Черное море, вам станет до боли очевидно, что Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов», уточнил Ходжес.
Как писал сайт KP.RU, 5 февраля на ранее озвученное желание Киева захватить Крым зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения Украины на Крым ответ будет немедленным и крайне жестким.
Украинская банда наркоманов должна понимать, что за такие атаки неизбежно возмездие, – сказал Медведев.
Политик подчеркнул, что в случае нападения на полуостров по Украине могут ударить «абсолютно любыми типами вооружений».
Напомним, 3 февраля Дмитрий Песков сообщил, что Крым надежно защищен от любых угроз.