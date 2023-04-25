Замглавы МИД Рябков: Россия устроит демарш в отношении США из-за невыдачи виз журналистам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия устроит демарш в отношении США, выразит протест из-за невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк, об этом заявил журналистам замглавы министерства Сергей Рябков.

«Уровень демарша сейчас я не могу вам обозначить, потому что это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве. Наша делегация здесь находится», - сообщил Рябков.

Дипломат подчеркнул, отвечая на вопрос, будет ли МИД вызывать посла США в связи с невыдачей виз, что «конечно же, мы демарш проведем и соответствующий протест выразим, и неприятие происходящего».

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 24 апреля глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Мария Захарова сообщила, что завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН.

Журналистам, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова для участия в работе Совбеза ООН не выдали визы США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это манипулированием свободой слова и правами журналистов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал идею о возможном уходе ООН из Нью-Йорка, где в настоящее время находится штаб-квартира организации.