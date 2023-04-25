Рябков заявил, что Россия делает все, чтобы возвратить российских бойцов из украинского плена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия делает все, чтобы возвратить российских бойцов домой из украинского плена, об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, прокомментировав слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Ранее Буданов сообщил, что Москва и Киев якобы ведут переговоры об обмене пленными в формате «всех на всех» и «приближаются» к его проведению.

«Хочу сказать только одно. Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой», - сказал Рябков.

Как писал сайт KP.RU, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила что Киев срывает очередной обмен пленными между Россией и Украиной.

Она уточнила, что прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину.

По ее словам, Киев к концу недели так и не предоставил список пленных ВСУ, которые подлежат обмену.

Омбудсмен из РФ также опубликовала список из 133 военнослужащих ВСУ, которых мы готовы обменять на российских военных. Но Киеву, понятно, сейчас не до того.