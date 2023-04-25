МИД Швейцарии ответил на идею России о переносе штаб-квартиры ООН в Женеву или Вену Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД Швейцарии ответил на предложение России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену, об этом написало издание РБК.

«Решения об изменении системы международных институтов необходимо тщательно прорабатывать, прежде чем их принимать», - сказала представитель МИД Швейцарии Паола Черезетти изданию.

Дипломат подчеркнула, что хотя Швейцария поддерживает многостороннюю систему ООН, при принятии подобных решений необходимо детально думать о ее эффективном функционировании.

Как писал сайт KP.RU, директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев сообщил, что Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ОНН в Женеву или Вену. Он пояснил, что Москва хотела бы видеть штаб-квартиру ОНН в более нейтральной точке, но многие члены организации не желают покидать Нью-Йорк.

Глава МИД России Сергей Лавров поддержал идею о возможном уходе ООН из Нью-Йорка, где в настоящее время находится штаб-квартира организации. «Я думаю, это было бы хорошо», - заявил Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 апреля глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Мария Захарова сообщила, что завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН.