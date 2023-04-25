Командир с позывным «Шам»: Артиллерия ВСУ ведет огонь по российским эвакуационным группам Фото: REUTERS

Артиллеристы ВСУ пытаются уничтожать эвакуационные группы российских военнослужащих, прибывающие за ранеными бойцами, об этом сообщил РИА Новости командир батальона 6-го добровольческого отряда «Барс» с позывным «Шам».

«Если есть жертвы или раненые, на данный участок прибывают эвакуационные группы, и они этого ждут», - рассказал «Шам».

Он добавил, «выстрелили, проходит 15-20 минут, и потом они в эту же точку бьют. В эту минуту, если прибыли эвакуационные группы - доктора, фельдшеры, - уже они будут страдать».

«Шам» подчеркнул, что российские бойцы знают об этой тактике.

«Мы от этого подстраховываемся, принимаем меры, эвакуацию производим тем личным составом, который находится рядом», - отметил командир.

Как писал сайт KP.RU, 14 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинская армия не забирает тела своих убитых бойцов в Артемовске. Потери ВСУ, по его словам, «просто чудовищные».

Гагин отмечал, что за все время сражения за Артемовск противник потерял просто чудовищное количество живой силы. И сама эта цифра не может быть точной, потому что очень многие из украинских военнослужащих просто находятся на земле, никто убитых не забирает.

В марте военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ не забирают тела погибших сослуживцев на Купянском направлении уже двое суток.