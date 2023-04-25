Эксперт заявила, что с 1 мая некоторым категориям россиян увеличат пенсии

Доцент РЭУ Иванова-Швец сообщила о повышении пенсии россиянам старше 80 лет с 1 мая Фото: Shutterstock

С 1 мая некоторым категориям россиян увеличат пенсии, об этом рассказала агентству «Прайм» доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Например, тем, кто достиг 80 лет по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», - уточнила Иванова-Швец.

Она пояснила, что у Социального фонда есть вся информация о пенсионерах, поэтому в большинстве случаев дополнительных заявлений писать не придется.

Доцент заметила, что о некоторых изменениях фонд придется известить. «Например, если у пенсионера появились новые иждивенцы, то ему полагается надбавка. В этом и других случаях важно самому обратиться с заявлением», - подчеркнула Иванова-Швец.

Как ранее писал сайт KP.RU, социальные пенсии повышают раз в год – традиционно 1 апреля. Но в 2022 году из-за санкций и связанных с ними обстоятельств правительством было принято решение индексировать социальные пенсии несколько раз.

С 1 апреля 2023 года их поднимут еще на 3,3%. Таким образом, сообщают в Минтруде, за год увеличение будет 13,6%, что выше фактической инфляции за 2022 год - 11,9%. Прибавку получат около 4 млн пенсионеров.

Для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей до конца текущего года.