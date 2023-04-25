Постпред Белоруссии Рыбаков: США не смогли организовать «холодный душ» российской делегации в ООН Фото: REUTERS

Намерения США организовать «холодный душ» российской делегации в ООН не реализованы совершенно, об этом заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

«С точки зрения «холодного душа» - это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно», - заявил дипломат по итогам заседания Совбеза ООН.

Рыбаков подчеркнул, что уровень участия делегаций «вообще не позволяет говорить» ни о каком «холодном душе».

Как писал сайт KP.RU, 13 апреля посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пообещали оказать холодный прием главе МИД России Сергею Лаврову во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН.

Дипломат уточнил, что нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием. Посмотрим, как это будет выражаться в ходе непосредственных мероприятий, в чем это будет выражаться.

В ночь на 24 апреля глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уточнила, что Лавров будет председательствовать в заседании Совбеза ООН.

Напомним, с 1 апреля 2023 года Россия на месяц стала председателем Совета безопасности ООН.