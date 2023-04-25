Дипломат Ермаков: Риски прямой военной конфронтации России и США неуклонно растут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав - России и США - неуклонно растут, об этом заявил ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Если США продолжат следовать нынешним курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооруженному конфликту, то судьба ДСНВ может оказаться предрешенной», - сообщил Ермаков.

Дипломат отметил, что при развитии событий по наихудшему сценарию ...нужно будет беспокоиться скорее не о спасении ДСНВ, а о судьбах всего мира.

По его мнению, наиболее острая угроза сегодня связана ...с опасностью ядерной эскалации в результате непосредственной военной конфронтации ядерных держав.

«И эти риски, к глубочайшему сожалению, неуклонно растут», - отметил Ермаков.

Как писал сайт KP.RU, 21 февраля президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию России заявил, что наша страна приостанавливает участие в договоре о стратегических ядерных вооружениях (ДСНВ).

«Идиотами их не назовешь. Они все-таки не глупые люди - хотят нанести стратегическое поражение и лезут на наши ядерные объекты. Россия приостанавливает свое участие в договоре о ДСНВ», - указал Путин.

28 февраля президент России подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. В пояснительной записке отмечалось, что договор предусматривает инспекционную деятельность любой из сторон соглашения. Однако США намеренно не выполняют свои обязательства в указанной сфере деятельности. Это и стало официальной причиной приостановки сотрудничества.