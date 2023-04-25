Аналитик TNI Хайман: Подход к России необходимо пересмотреть и принять ее в «европейскую семью» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россию необходимо воспринимать как мировую державу, привлекая ее преимуществами нормальных отношений с Западом, об этом сообщил аналитик The National Interest Джеральд Хайман.

«Международный остракизм не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия», – заявил Хайман.

Автор подчеркнул, что наиболее разумной стратегией в отношении России стала бы демонстрация преимуществ от отношений с Западом.

«Среди таких преимуществ может быть возобновление участия России в глобальной торговле, снятие санкций и отношение к ней как к мировой державе», - выразил мнение аналитик.

Он отметил, что вместо обрывания отношений с Россией, необходимо максимально интегрировать ее в «европейскую семью», используя «не кнуты, а пряники».

Как писал сайт KP.RU, 26 декабря 2022 года политолог и муж замгоссекретаря США Виктории Нуланд Роберт Каган заявил, что США обязаны противостоять России в конфликте на Украине, чтобы защитить «либеральную гегемонию».

Известный политолог Дмитрий Тренин пояснил, что глубинная причина раскола в отношениях Запада и России кроется в нежелании США ставить под сомнение свою гегемонию в НАТО и разговаривать с союзниками на условиях равенства.

Эксперт уточнил, что именно Штаты препятствовали усилению интеграции России в общеевропейское сообщество, так как это было чревато созданием коалиций, которые могли бросить вызов гегемонии США.

Для американцев такого понятия как равный партнер или союзник вообще не существует, заключил политолог.