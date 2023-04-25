Илон Маск: Статья Politico о подготовке США к последствиям провала ВСУ - «содержательна» Фото: REUTERS

Американский бизнесмен Илон Маск назвал «содержательной» статью издания Politico о том, что США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева.

На статью в соцсети обратил внимание предприниматель и друг Маска Дэвид Сакс, который заметил, что в США еще недавно «уверяли, что победа (Киева – прим.) гарантирована», а теперь «администрация беспокоится о провале».

«Содержательная статья», - отметил Маск, прокомментировав пост Сакса.

Как писал сайт KP.RU, 24 апреля Politico, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщило, что администрация Джо Байдена готовится к критике в свой адрес, если наступление украинских войск будет неудачным.

Издание отмечало, что если наступление Украины не завершится успехом, власти США подвергнутся критике не только внутри страны.

По мнению Politico, союзники Соединенных Штатов за рубежом также начнут говорить о том, что США не оправдали их ожиданий. Поэтому, по информации издания, в Белом доме скрытно готовятся к неудаче Киева.