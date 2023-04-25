Президент Венесуэлы Мадуро поддержал речь Сергея Лаврова в СБ ООН Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телеэфире назвал выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН «призывом к новому человечеству и к концу империализма», который разделяют во всем мире.

«Я слушал потрясающую речь министра иностранных дел Лаврова, которая, как мне кажется, с призывом к новому человечеству, к концу империализма выражает общее для человечества ощущение», — заявил Мадуро.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН, где Россия председательствует весь апрель.

Сергей Лавров на заседании Совбеза, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН, заявил, что ОНН и требования ее Устава представляют угрозу амбициям США.

Кроме того, министр Лавров отметил, что странам Запада следовало бы вести себя прилично и уважительно по отношению к другим членам мирового сообщества.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что коллективный Запад вознамерился перекроить под себя процессы многосторонности на региональном уровне. Не так давно США призывали возродить доктрину Монро и требовали от стран Латинской Америки ограничить связи с Россией и Китаем.