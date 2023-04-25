Российские военные уничтожили девять укрытий и опорный пункт противника на Купянском направлении Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Российские войска уничтожили девять укрытий личного состава и опорный пункт противника на Купянском направлении, об этом РИА Новости сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

«На Купянском направлении армейской авиацией за сутки уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Меловое и девять укрытий личного состава в районе сел Першотравневое, Берестовое и Ивановка», - пояснил офицер.

Он уточнил, что вскрыты и уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника в районе Тимковки и Новосёловского.

«Сорваны три попытки смены подразделений в районе сел Двуречное и Кисловка», - отметил Якимкин.

Как писал сайт KP.RU, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись на северо-западе, а также западе города Артемовск.

Он отметил, что сейчас подошли к достаточно сложному участку - к кварталу высоток, где противник организовал оборону.

Ранее Зеленский заявлял, что ВСУ не могут позволить себе оставить Артемовск, указав на то, что у российских военных появиться «трамплин» для наступления на Краматорск и Славянск.

Минобороны России сообщило, что комплекс «Искандер» поразил пункт дислокации наемников киевского режима в Константиновке. Удалось ликвидировать до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона». В ведомстве уточнили, что среди них были те, кто причастен к зверским убийствам и истязаниям российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.