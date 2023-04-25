МИД Японии: Правительство временно закрыло посольство страны в Судане Фото: REUTERS

Правительство Японии приняло решение о временном закрытии посольства страны в Судане на фоне продолжающихся боестолкновений, об этом говорится в пресс-релизе японского МИД.

«В связи с стремительно ухудшающейся ситуацией с безопасностью персонал посольства Японии в Судане покинул эту страну...»,- отмечается в документе.

Уточнялось, что по этой причине 24 апреля посольство Японии в Судане было временно закрыто, а в Джибути было создано временное представительство для продолжения деятельности.

Как писал сайт KP.RU, 15 апреля стало известно, что в столице Судана, Хартуме продолжаются вооруженные столкновения между подразделениями регулярной армии и спецназом, носящим название Сил быстрого реагирования (СБР).

Конфликт разгорелся после того, как командование СБР обвинило армейцев в захвате одной из военных баз, на которой размещены бригады СБР.

23 апреля в Судане продолжались ожесточенные столкновения регулярной армии с подразделениями элитного спецназа. Попытки объявить перемирие ни к чему не приводят, число погибших уже перевалило за тысячу. В результате страна погрузилась в хаос, особенно тяжелое положение сложилось в столице Хартуме.

Граждане России, находящиеся в Судане, сейчас доставлены на территорию нашего посольства за исключением одной женщины с ребенком, заблокированной в здании православной Нубийской метрополии. В диппредставительстве РФ находятся 140 человек, среди них не только россияне, но и граждане других государств, попросившие помочь им с эвакуацией.