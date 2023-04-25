Что произошло в ночь на 25 апреля

Армия России стала применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне СВО
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Вооруженные силы России стали применять новые танки Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям, сообщил информированный источник.
Собеседник заявил, что российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали.
Танки Т-14 «Армата» в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.
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