Армия России стала применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне СВО Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Вооруженные силы России стали применять новые танки Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям, сообщил информированный источник.

Собеседник заявил, что российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали.

Танки Т-14 «Армата» в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

Телеведущий Такер Карлсон покинул телеканала Fox News, последняя передача с его участием вышла в пятницу, 21 апреля.

На сайте телеканала сообщили, что FOX News Media и Такер Карлсон договорились разойтись.

Американский бизнесмен Илон Маск назвал «содержательной» статью издания Politico о том, что США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева.

На статью в соцсети обратил внимание предприниматель и друг Маска Дэвид Сакс, который заметил, что в США еще недавно «уверяли, что победа (Киева – прим.) гарантирована», а теперь «администрация беспокоится о провале».

Киев использовал зерновой гумкоридор для атак на пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма, заявили в Минобороны России.

Ведомство отметило, что безэкипажные катера, атаковавшие Севастополь и Крым в марте и апреле, запустили из акватории Одессы, определенной для реализации зерновой сделки.